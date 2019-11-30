إمارة الباحة تغلق عقبة حزنة احترازيًا لوجود عوائق في الطريق

أعلنت إمارة منطقة الباحة، اليوم الجمعة، إغلاق عقبة حزنه احترازيا بسبب هطول الأمطار.

وقالت إمارة منطقة الباحة عبر حسابها على «تويتر»: تم إغلاق عقبة حزنه احترازيًا لهطول الأمطار ووجود عوائق في الطريق.

جاهزية فرق التدخل السريع

وفي وقت سابق، أعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي، جاهزية فرقة التدخل السريع بالجزء الأخير من العقبة؛ لمباشرة الحوادث التي تقع بأسرع وقت، مؤكدًا تمركز فرق الدفاع المدني للإنقاذ السريع بعقبة الباحة، خاصة بمواقع النقل والطرق لتخدم مربع العقبة وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة.

أمير المنطقة يتابع

ورفع البسامي شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتوجيهه الدائم بتوفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفيما تمنَّى مدير الدفاع المدني بالباحة، السلامة للجميع، دعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار ومراعات الحالات الجوية والاستماع إلى التحذيرات والتنبيهات التي تخرج عنه.

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توجيه أميري

وقدكلف أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، مع دخول فصل الشتاء والأمطار، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

وأوضحت إمارة منطقة الباحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المركز يضم وحدات (الدفاع المدني - المرور- الهلال الأحمر السعودي - فريق الصيانة بإدارة النقل)؛ وذلك من أجل مباشرة الحوادث التي تقع في العقبة بأسرع وقت.

انهيارات صخرية

وأضافت الإمارة أن ذلك يأتي حرصًا من أمير المنطقة على راحة وسلامة مرتادي الطريق، خصوصًا أيام الشتاء؛ نظرًا إلى هطول الأمطار وكثافة الضباب؛ ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية بالمكان.

تجدر الإشارة، إلى أن الباحة توجد فيها خمس عقبات هي: عقبة الملك فهد (الباحة)، وعقبة الملك خالد (قلوة)، وعقبة (حزنة)، وعقبة (الأبناء)، وعقبة (ذي منعا).‏