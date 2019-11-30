الأرصاد: هطول أمطار رعدية ورياح سطحية مثيرة للأتربة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ السبت، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وعبر موقعها الرسمي على الإنترنت، توقعت هيئة الأرصاد، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق (عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، لافتة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي، والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين .

أمطار على الطائف

وقد هطلت، الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت (الهدا، والشفا، ومعشي، ومسرة، والشرفية، والقيم، والحلقة، والطائف الجديد، إضافة إلى سوق عكاظ والحوية).

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وفي بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها، اليوم الجمعة، أكدت هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية).

3 أيام موجة باردة

من ناحيته، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل حتى الثلاثاء التالي.

وقال الراصد الجوي، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية والكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

حالة عدم استقرار

في السياق ذاته، أشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أن حالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

وتابع كراني، قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».