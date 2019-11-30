إيداع ملياري ريال بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل حسابات الضمان الاجتماعي المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

إجمالي المبالغ

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالًا، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالًا؛ لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

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وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة؛ حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

مصادر الضمان الاجتماعي

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن جُلَّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي، هو من أموال الزكاة؛ وذلك اعتدادا بما تقوم به وكالة الضمان الاجتماعي دوريًّا وباستمرار بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعي وفق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية- كل من اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، النساء اللاتي لا عائل لهن، الأسرة غير المعولة، وتحدد اللائحة المعمول بها في هذا الشأن شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، كما يشترط لكل فئة من هذه الفئات المشار إلي استحقاقها المعاش ضرورة توافر ضوابط معينة تحصل بموجبها على المعاش وفق الإجراءات النظامية ومعايير الاستحقاق.