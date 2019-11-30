العمل تضع 8 معايير للحصول على شهادة «مواءمة»

تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر برنامج «مواءمة» تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل, وتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل تلك الفئة بما ينعكس إيجابًا عليهم.

ويشترط برنامج «مواءمة» ثمانية معايير يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة مواءمة، التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم.

ولا ينظر فقط إلى حالة المبنى وملاءمة الوصول إليه، وإنما يكون التركيز على بيئة العمل بشكل أكثر شمولية.

تفاعل المنشآت

ويتضمن البرنامج قياس مدى تفاعل المنشأة وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وذلك من خلال ثمانية معايير؛ هي: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويمكن المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر هذا الرابط

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وتنقسم «شهادة مواءمة» إلى أربع فئات؛ هي الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك؛ حيث تتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15% في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

أداة قياس مطورة

وتُعد «شهادة مواءمة» أداة قياس إلكترونية جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت؛ لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على الثمانية معايير.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وافقت على تعديل ضوابط صرف إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن درستها لجنة مشكّلة من قبل الوزارة، بحيث يتضمن التعديل جوهريًّا للسن واشتراطات الدخل، والتي كانت مانعًا في وقت سابق، وفتح حساب باسم المعاق.

وتضمنت التعديلات، وفقًا لتأكيدات مصادر لـ«عاجل»، إلغاء جميع القرارات السابقة التي تمس إعانة المعاقين واعتماد القرار الجديد، بشكل يناسب التعديلات التي قد تحدث في المستقبل كزيادة الدخل عن 4 آلاف ريال ورفع سن الإعاقة من 45 إلى 60 عامًا.