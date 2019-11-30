مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس

الجمعة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

05:40ت م

0169



www.spa.gov.sa/2004742 الجمعة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس05:40ت م0169

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.