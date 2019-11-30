

جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت مساء اليوم ، فعاليات ملتقى المملكة الرابع لاختراق الضاحية، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ، تحت إشراف مكتب هيئة

وشارك اللاعبون في كرنفال رياضي ، حيث توج في ختامه رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم الرياني ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي شهدت تنافس أكثر من 450 لاعبًا يمثلون 25 فريقًا على مستوى المملكة.

وحقق نادي الشباب المركز الأول وكأس البطولة لفئة الرجال، وحل الصفا ثانيًا ، والوطن ثالثًا.

وفي فئة الشباب جاء الشباب في المركز الأول، والهلال في المركز الثاني، والوطن في المركز الثالث، وأحرز أحد المركز الأول للناشئين، وحل الوطن ثانيًا ، والهلال ثالثًا، وتم تكريم المشاركين، واللجان العاملة.

// انتهى //

02:00ت م

0164



جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم ، فعاليات ملتقى المملكة الرابع لاختراق الضاحية، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ، تحت إشراف مكتب هيئة الرياضة بجازان .وشارك اللاعبون في كرنفال رياضي ، حيث توج في ختامه رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم الرياني ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي شهدت تنافس أكثر من 450 لاعبًا يمثلون 25 فريقًا على مستوى المملكة.وحقق نادي الشباب المركز الأول وكأس البطولة لفئة الرجال، وحل الصفا ثانيًا ، والوطن ثالثًا.وفي فئة الشباب جاء الشباب في المركز الأول، والهلال في المركز الثاني، والوطن في المركز الثالث، وأحرز أحد المركز الأول للناشئين، وحل الوطن ثانيًا ، والهلال ثالثًا، وتم تكريم المشاركين، واللجان العاملة.// انتهى //02:00ت م0164

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / 450 لاعبًا في ملتقى اختراق الضاحية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.