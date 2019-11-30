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أسعار النفط تحقق أكبر مكاسب منذ شهور قبل اجتماع أوبك
السبت 30 نوفمبر 2019
هبطت أسعار النفط، الجمعة، وسجل الخام الأمريكي خسائر تزيد على 4% مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.
لكن أسعار النفط أنهت الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون الأسبوع المقبل على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى ما بعد مارس/آذار المقبل.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25%، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل، ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5%.
ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل/نيسان مع صعوده حوالي 6%.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل، ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.
وعلى أساس شهري قفز الخام الأمريكي حوالي 2.3%، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو/حزيران الماضي.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
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