الذهب يتكبد أكبر انخفاض شهري منذ 17 شهرا

السبت 30 نوفمبر 2019

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد تجدد الخلافات الدبلوماسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين حول كيفية التعامل مع هونج كونج.



وسجل المعدن النفيس أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو/حزيران 2018.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول.

وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بنحو 3.3 %.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

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ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5% حتى الآن في 2019.

وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65% إلى 16.98 دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاتين 0.55% إلى 896.52 دولار للأوقية، لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار.