تحرير مواقع جديدة في الضالع.. عملية خاطفة وتقدم واسع

السبت 30 نوفمبر 2019

سيطرت قوات الجيش اليمني، مساء الجمعة، على موقع القفة وواصلت زحفها الميداني نحو بلدة الشامرية غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوب البلاد، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.



وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع، في بيان، بأن قوات اللواء السابع صاعقة، مسنودة بمقاومة حجر، بسطت سيطرتها الكاملة على موقع القفة، بعد عملية نوعية خاطفة احتدمت فيها الاشتباكات مع الانقلابيين لما يقارب الساعتين وبشكل عنيف، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة.

كما أشار إلى أن هذه العملية العسكرية الناجحة تأتي بعد ساعات من إحراز قوات الحزام الأمني تقدماً واسعاً في جبهة هجار جنوب بلدة العود الاستراتيجية الواقعة في الجهة الشمالية للضالع.

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ويطل موقع القفة، وهو عبارة عن مرتفع جبلي حاكم جنوب الشامرية من الحشاء، على المنطقة من الجهة الجنوبية، متصلاً مع خطوط التماس المقابلة إلى بتار.

ووفق مصادر ميدانية، فإن حشود وتعزيزات حوثية من الحشاء تتكبد خسائر فادحة تحت ضربات الكاتيوشا والمدفعية.

إلى ذلك تدور معارك هي الأعنف، بعد العاشرة مساء، في بتار وموقع الحرة وقروض، غرب بتار، بعد تحشيد ميليشيات الحوثي.