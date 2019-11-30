تويتر تختبر الطريقة الشجرية في عرض المحادثات

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دائماً تجري تويتر تعديلات في طريقة عرض التغريدات عندما تكون محادثة، أي تغريدة رئيسية ويتبعها عدة تعليقات، وتتبع هذه المحادثة يعتبر أمراً معقداً بعض الشيء، والأسلوب الأفضل ربما هو شجرة التغريدات، وهذا ما بدأت باختباره.

طريقة شجرة المحادثات ظهرت في اختبار عبر تطبيق الخدمة التجريبي Twttr حيث تعرض التغريدات التي تم فيها التعليق على التغريدة الرئيسية كفرع منها، ويمكن التعليق على تعليق بالتالي يظهر فرع متفرع من الفرع الأول، وهكذا تكون شجرة المحادثات.

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يمكن الضغط على أي تغريدة لتظهر بشكل مميز وكبير وبنفس الصفحة مع إمكانية الحصول على رابطها المباشر بدون الحاجة لفتحها في صفحة جديدة مستقلة.

بالضغط على أي تغريدة يتم التركيز عليها، ومع طريقة الشجرة يصبح من الأسهل تتبع المحادثة والتغريدات المتعلقة بها، لكن إن كثرت التعليقات الفرعية فإنها ستتسبب بمشكلة في عرضها.

بالإضافة للتطبيق التجريبي، تختبر تويتر الطريقة الجديدة أيضاً على موقعها الرسمي..، وفي حال اعتمدت هذه الطريقة فإنها ستتاح رسمياً في العام المقبل.