︎ :
.
دائماً تجري تويتر تعديلات في طريقة عرض التغريدات عندما تكون محادثة، أي تغريدة رئيسية ويتبعها عدة تعليقات، وتتبع هذه المحادثة يعتبر أمراً معقداً بعض الشيء، والأسلوب الأفضل ربما هو شجرة التغريدات، وهذا ما بدأت باختباره.
طريقة شجرة المحادثات ظهرت في اختبار عبر تطبيق الخدمة التجريبي Twttr حيث تعرض التغريدات التي تم فيها التعليق على التغريدة الرئيسية كفرع منها، ويمكن التعليق على تعليق بالتالي يظهر فرع متفرع من الفرع الأول، وهكذا تكون شجرة المحادثات.
يمكن الضغط على أي تغريدة لتظهر بشكل مميز وكبير وبنفس الصفحة مع إمكانية الحصول على رابطها المباشر بدون الحاجة لفتحها في صفحة جديدة مستقلة.
بالضغط على أي تغريدة يتم التركيز عليها، ومع طريقة الشجرة يصبح من الأسهل تتبع المحادثة والتغريدات المتعلقة بها، لكن إن كثرت التعليقات الفرعية فإنها ستتسبب بمشكلة في عرضها.
بالإضافة للتطبيق التجريبي، تختبر تويتر الطريقة الجديدة أيضاً على موقعها الرسمي..، وفي حال اعتمدت هذه الطريقة فإنها ستتاح رسمياً في العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تختبر الطريقة الشجرية في عرض المحادثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.