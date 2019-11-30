هاتف أوبو الجديد Reno3 Pro بسمك 7.7 مم ويدعم شبكات الجيل الخامس

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قامت أوبو بالكشف عن صورة لهاتف Reno3 Pro 5G الجديد والذي يدعم شبكات الجيل كما هو ظاهر من تسميه؛ متبعة نفس الأسلوب في تصدير هواتف نحيفة لجمهور المستخدمين.

حيث يبلغ سمك الهاتف الجديد 7.7 مم هذا دون احتساب سمك عدسة الكاميرا الخلفية له، فيما يملك الهاتف شاشة منحنية بلا حواف علوية أو سفلية ومن الظاهر حسب الصورة التي نشرها Brian Shen نائب رئيس التسويق العالمى لأوبو على حسابه في تويتر أن Reno3 Pro 5G لا يملك كاميرا أمامية منبقة كما عودتنا الشركة في هواتفها السابقة.

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بل لربما سيحمل الهاتف كاميرا أمامية مشابهة لتلك الموجودة في سلسلة جالكسي S10 قد تكون متوضعة في ثقب دائري على الجانب الأيسر للهاتف كون الصورة لا تحوي كاميرا في منتصف الشاشة العلوي.

وبالحديث عن وصف Shen للهاتف بأنه بوضع دعم 5G مزودج فقد فسر ذلك على أنه يستطيع دعم شبكات جيل خامس حقيقة.

فيما من الواضح من التعليق على الصورة أن Reno3 Pro 5G سيكون بسعر مناسب ومنافس في السوق كما أن سيحمل خواص مميزة بجانب تصميمه الجذاب وسمكه الذي يجلعه مناسباً للجيب أيضاً.

لم تحمل تغريدة نائب الرئيس أي معلومات أخرى حول وقت توفره في أي من البلدان أو السعر الذي قد يطرح فيه الهاتف ولا موعد محدد للقيام بذلك؛ لكن من المتوقع جداً أن يتم طرح بالشراكة مع شركة الاتصالات EE وSwisscom في القارة الأوروبية أولاً خلال الشهر المقبل.

