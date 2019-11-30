اقتصادي: المملكة تملك 3 نقاط لا ينافسها عليها أحد

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أكد أبو بكر الديب، الباحث الاقتصادي المصري، أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أحدثت تطورًا مذهلًا في شتي مجالات الحياة بالمملكة، سواء اقتصاديًّا أو سياسيًّا، وجعلت المملكة تتربع على عرش اقتصاد الشرق الأوسط، وتمثل مع مصر ودولة الإمارات محورًا مهمًّا لحل مشكلات المنطقة.

وقال الديب في تصريحات له: إنه بمرور 5 أعوام، على بيعة خادم الحرمين الشريفين، يشهد المواطن مسيرة عطاء وتنمية، وإنجازات في القطاع الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

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وتوقع الديب ازدهار المملكة بشكل كبير، خلال العشرين سنة المقبلة، رغم تهاوي أسعار النفط؛ وذلك بسبب رؤية المملكة الاقتصادية 2030، التي أطلقها “الشاب الطموح”، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 سنة المقبلة.

وأضاف الديب أن المملكة تملك 3 نقاط قوية لا ينافسها عليها أحد، فهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع الجغرافي، مشيرًا إلى أن تنفيذ السعودية ومصر لجسر الملك سلمان، سوف يوفر فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء،وسيكون استثمار الموقع الجغرافي وسيجعل البضائع تمر من خلال المملكة بمئات المليارات.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين اتخذ خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدًا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.

وهنأ الديب الشعب السعودي، بمناسبة مرور 5 سنوات على بيعة الملك سلمان قائلًا: “أسأل العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والأمان”.

