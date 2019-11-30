سياسي / الرئيس التشادي يتسلم رسالة من رئيس غينيا الاستوائية



نجامينا 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

تسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو رسالة خطية من نظيره رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبينق قيما، تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين أنجمينا وملابو في شتى المجالات.

وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد أن وزير خارجية غينيا الاستوائية سميون اويونو اسونو، قد سلم هذه الرسالة للرئيس التشادي، خلال استقباله له بالعاصمة أنجامينا.

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04:09ت م

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