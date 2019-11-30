شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان ربيع جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تحتضن عروس البحر الأحمر، فعاليات مهرجان ربيع جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء، الذي يضم خيمة للأسر المنتجة، ويقدم برامج ترفيهية وألعابا تناسب جميع الأعمار، ويحتوي على مطاعم وكافيهات وجلسات للزوار، ومسرح للأطفال ويقدم عروضا ثقافية وشعبية. تحتضن عروس البحر الأحمر، فعاليات مهرجان ربيع جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء، الذي يضم خيمة للأسر المنتجة، ويقدم برامج ترفيهية وألعابا تناسب جميع الأعمار، ويحتوي على مطاعم وكافيهات وجلسات للزوار، ومسرح للأطفال ويقدم عروضا ثقافية وشعبية. وتستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية شعبان القادم.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.