شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 4.253.791 مخالفاً، منهم 3.325.878 مخالفاً لنظام الإقامة، و653.674 مخالفاً لنظام العمل، و274.239 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 75.864 شخصاً، 43% منهم يمنيون، و54% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2.945 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4.690 شخصاً. وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1.715 مواطنا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1.671 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 44 سعودياً. وأكد التقرير أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 14.027 وافداً مخالفاً، منهم 12.757 رجُلاً، و1.270 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 587.312 مخالفاً، وإحالة 538.290 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 715.200 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.069.966 مخالفاً.