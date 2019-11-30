وزير الإعلام اليمني: الضغط العسكري سيجبر الميليشيات على حل الأزمة

السبت 30 نوفمبر 2019

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الضغط العسكري وحده هو من سيجبر ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الإلتحاق بجهود حل الأزمة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء ويقودها الى طاولة الحوار على قاعدة المرجعيات الثلاث ويحقق السلام المستدام الذي يستحقه كل اليمنيين .



وأنتقد الإرياني في سلسلة تغريدت له بتويتر، تصريحات وزير الدفاع في حكومة الميليشيات العاطفي، وسريع الناطق بإسمها ومحمد البخيتي والقيادات الحوثية .. معتبراً هذه التصريحات تصعيد خطير يأتي بعد ايام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت اطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء.

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وقال "هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية المليشيا القائمة على المراوغة والتضليل والخداع وان حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الانفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بادوات اكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب واحلال السلام" .

وأضاف أن التصريحات الحوثية التي تتضمن تهديدا واضحا للأمن الإقليمي والدولي وتلويح باستهداف الملاحة في البحر الاحمر تؤكد بأن المليشيا غير مستعدة بعد للسلام والانخراط في حل شامل ينهي الانقلاب ويعيد الأوضاع في اليمن إلى مسارها الطبيعي وسعيها إلى تكريس الانقلاب كأمر واقع في مناطق سيطرتها.

وحذر الإرياني من ألاعيب المليشيا الحوثية التي يعرفها اليمنيون جيدا منذ العام 2003م .