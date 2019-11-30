شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على جازان.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان مساء أمس، دعوتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية, وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة بالأرواح ودخول الاودية ، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.