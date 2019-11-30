شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: خادم الحرمين الشريفين أرسى معالم نهضة حضارية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمنجزات التي تحققت في العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، مؤكداً أن المراقب لما شهدته المملكة في السنوات الخمس لحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيلحظ تغييراً على كافة الأصعدة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «نعيش في هذه الأيام ذكرى عزيزة، نستذكر فيها تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد. مرت السنوات الخمس، وشهدنا فيها تطوراً ونماءً في مختلف الأصعدة، فقد شهدت هذه السنوات انطلاق رؤية المملكة الطموحة، التي تنشد المستقبل الأفضل لأبناء المملكة، وحرصت على تفعيل الطاقات الكامنة، واستثمار المقومات، وتفعيل القدرات، من أجل وطنٍ طموح، مزدهر الاقتصاد، ومتين البنيان».

مضيفاً سموه: «لقد أرسى سيدي خادم الحرمين الشريفين معالم نهضة حضارية في مختلف المواقع، فمن إطلاق مشروع بوابة الدرعية، إلى مشروعات التطوير في محافظة العلا، إلى غيرها من المشروعات، التي تؤكد أن تقدم ونماء هذا الوطن، هو الغاية التي يسعى إليها -أيده الله-، وفي كل عام من عهده الزاهر الميمون، تتوالى المنجزات، وتتجدد الإنجازات، وتواصل بلادنا التنمية التي بدأت منذ أن وحد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- هذه الأرض الطيبة تحت راية التوحيد».

وعلى الصعيد الدولي استذكر سموه عدداً من المنجزات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حيث قال سموه: «واصلت المملكة المحافظة على مكانتها المتقدمة بين دول العالم، وعززت مسيرة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك، وواصلت عطاءها الممتد لمختلف الدول، بلمسة حانية، ويد صادقة، تسعى للتنمية والتطوير، وتبنى جسوراً من الثقة، من أجل تحقيق الازدهار والنماء، ونشر السلام والتسامح»، مردفاً: «إن المراقب لما شهدته المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، سيلحظ التغيير والتطوير الذي شمل مختلف مناحي الحياة فيها، وذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم الحكمة الراجحة، والنظرة الثاقبة المتأملة لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، الذي يحرص دائماً أن تكون بلادنا الأولى في شتى المجالات، ويحرص أن تتواصل المسيرة، ويستمر العطاء، ويعم النماء مختلف أنحاء المملكة».

مختتماً سموه: «بهذه الذكرى العزيزة، فإنني أرفع التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، باسمي وباسم أبناء المنطقة الشرقية، الذين يرفعون أكفهم راجين من المولى عز وجل أن يكلل مساعيه الخيرة بالتوفيق والسداد، وأن يمده في عمره، ويبارك فيه، ويديمه ذخراً وعزاً وسنداً للإسلام والمسلمين».