شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الأعوام الخمسة قصيرة زمنيا وكبيرة بالمنجزات والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية: في هذا اليوم، تمر الذكرى الخامسة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في بلادنا، أعوام خمسة، قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، ناصعة مشرقة في صفحات التاريخ.

وأشار سموه إلى أننا نجسد باحتفالنا بهذه الذكرى العزيزة، مشاعر الولاء والوفاء لهذا الوطن وقيادته، التي جعلت همها الأول أن تكون بلادنا مضرب المثل، والنموذج الذي يحتذى به في شتى المجالات، فقد هيأت من أجل ذلك المرافق، وخصصت الاعتمادات، وقبل هذا وذاك، أهلت الإنسان السعودي ليكون قادرا على صنع ورسم المستقبل المشرق، الذي صاغته رؤية المملكة الطموحة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-.

وأضاف سموه بقوله: شهدت البلاد من حولنا منذ أمدٍ ليس ببعيد تقلبات ومتغيرات، إلا أن بلادنا ولله الحمد ظلت عصيةً شامخة، تواصل مسيرة التنمية، وتتبع المنجز بالمنجز، وتذلل المصاعب واحدا تلو الآخر، وامتدت يد البناء لخارج المملكة، فمبادرات بلادنا الإنسانية وصلت إلى أصقاع المعمورة، تارةً إغاثة لملهوف، وأخرى جبرا لمكسور، وثالثة جمعا لكلمة، ورابعة نشرا لمنهج الاعتدال والتسامح، والمتأمل لذلك سيجد الكثير والكثير، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بأهمية العمل لرفع اسم المملكة في كافة المحافل.

واختتم سموه بقوله: إن الكلمات تقصر قيمة وقامة في وصف ما تحقق في هذه الأعوام الخمسة، ولا نملك إلا أن نرفع الدعوات للمولى عز وجل أن يديم سيدي خادم الحرمين الشريفين، قائد مسيرة هذه الأمة، وراعي نهضتها، وأن يمد في عمره، ويلهمه الحق والسداد، ويعين سمو سيدي ولي العهد، وأن يحفظ بلادنا ويديم فيها الأفراح والمناسبات العزيزة.