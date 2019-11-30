شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة «تحذير السجائر» والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبر "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله بشأن الصورة المرفقة (تحذير عاجل من وزارة الصحة) وتؤكد الوزارة بأن كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالإتصال على الرقم٩٣٧".
وانتشر منشور، عبر مواقع التواصل منسوب للصحة، يحذر من أنواع سجائر مجهولة المصدر، لا تحتوى على التبغ وسجلت عدة حالات فتق فى الرئة.
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