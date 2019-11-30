شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية للاستفادة من مخلفات النخيل كوقود حيوي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة بحثية عن إمكانية تحويل مخلفات نخيل التمور إلى وقود حيوي لإنتاج الطاقة النظيفة، حيث تتم الاستفادة من التمور الرديئة ومخلفات نخيل التمر الخشبية (الساق، السعف، العذوق الفارغة، الكرب) وتحويلها إلى ايثانول حيوي في سلسلة من التخمرات، وكذلك إنتاج الفحم الحيوي.

ومن مزايا تلك العملية أنها تحسن من قدرة التربة والاحتفاظ بالرطوبة، ويحسن الفحم الحيوي من خصوبة التربة، ويقلل من الحاجة إلى بعض الأسمدة الكيماوية ويعظم الاستفادة منها، ويوفر إنتاج الفحم الحيوي إدارة بسيطة ومستدامة لإعادة تدوير وإدارة النفايات الزراعية.

ومن مزايا الفحم الحيوي النشط أنه يعزز من مساحة السطح المحددة وحجم المسام (المسامية) لجسميات الكربون؛ للحفاظ على المزيد من المياه، ويمكن استخدام الفحم الحيوي المنشط للتجارب المختبرية في المختبر.

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ومن استخداماته البلاستيك الحيوي الذي ينتج من ألياف ثمار التمر، ومن ثمار التمر البسر، وبذور التمر، ويمكن استخدامه في صناعة الملابس الجلدية مثل القمصان والبدل والجاكيت، والحقائب، والمحافظ، والأحذية الجلدية النسائية، وأعمال الديكور، والأعمال اليدوية الفلكلورية، وعوازل الكهرباء.

هذا بالإضافة إلى منتج الخشب المصنع من سعف النخيل (كونتر، وحبيبي)، وتتميز هذه الأخشاب بالشكل الجيد وقوة الصلابة وتحمل الحرارة والرطوبة وتصلح لجميع الأغراض، وهو منتج تحت التجارب ودراسة الخصائص.

ويمكن إنتاج هيومات البوتاسيوم النقي السائل من مخلفات نخيل التمر، وهو غني بكل المواد العضوية والمعدنية والطبيعية الأساسية للنباتات.