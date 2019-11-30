شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي حفر الباطن: نعيش تطورا سريعا في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

يحتفل الوطن بمناسبة غالية على قلوبنا جميعًا، تتمثل بذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، مقاليد الحكم بمملكتنا الحبيبة، ويقف الجميع متأملين ما حدث خلال هذا العهد الزاهر، عهد البناء والازدهار الذي طال جميع محافظات ومدن ومناطق مملكة الخير، فيه أصبحنا نعانق الإنجازات، وأصبح الإنسان السعودي شريكًا حقيقيًا للنهضة التنموية الشاملة بشتى مجالاتها وفصولها، وعبّر عدد من أهالي محافظة حفر الباطن عن مشاعرهم بهذه الذكرى الغالية.

» مستقبل مشرق

وقال المواطن محمد عناد الجنيدي: إن الوطن يشهد إنجازات عظيمة، أهمها بناء الإنسان لمستقبل مشرق، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، حريص على تبوّء المملكة مكانتها الحقيقية بين مصاف الأمم على مختلف الأصعدة، وما نشاهده اليوم من مشاريع عملاقة ومنجزات وازدهار لوطننا خير شاهد على ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في ظل قائدنا وباني نهضتنا «يحفظه الله».

» قائد محنك

وأكد د. ماطر عواد الفريدي أنها ذكرى غالية على قلوبنا جميعًا، وحينما نتحدث عن تولي الملك سلمان «يحفظه الله» مقاليد الحكم في البلاد، نشهد بأن بلادنا تحت قيادة قائد محنك صاحب خبرة طويلة، وأمام ملك حازم لا يقبل المجاملة أو المحاباة في أمن البلاد وخدمة المواطن على أكمل وجه. وما نشاهده من إنجازات ومشاريع تنموية خير شاهد على ما يوليه قائد البلاد من اهتمام وحرص على تنمية وازدهار الوطن.

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» تطور سريع

وأشار عضو المجلس البلدي بحفر الباطن فاهم الظفيري، إلى أن المملكة «ولله الحمد» في تطور سريع بكافة خدماتها التعليمية والصحية والبنية التحتية لجميع المدن والمحافظات، كما تمتاز مملكتنا بحنكة سياسية على مستوى العالم، وقوة عسكرية بمختلف قطاعاتها الجوية والبرية والبحرية، وإنجازات على مستوى قطاع السياحة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والرياضية، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، ويحفظ الله بلادنا من كيد الحاقدين وشر أعداء الدين والوطن.

» إنجازات عظيمة

وأضاف المحامي محمد عبدالله الحميداني إن خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» تحققت في عهده الميمون الكثير من الإنجازات العظيمة على أرض الواقع، في كافة المجالات، فهو ملك الحزم والعزم، وهو ملك الأمن والاستقرار، كما رسم دولة حديثة، ومؤسسات حكومية تعج بالقرارات التاريخية لتحقيق رؤية المملكة 2030.