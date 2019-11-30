شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القطيف: البرودة معتدلة وتوفير البطاطين للمرضى فور طلبها والان نبدء بالتفاصيل
وفي المقابل أكد مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى لـ«اليوم» أنه تم توفير بطانيات للمرضى بحسب الطلب وعلى الفور، مشيرا إلى أن حقوق المرضى من أولويات المستشفى ولا يتأخر أي كادر عن تقديم واجبه. وقال الموسى: إن البرودة بالمستشفى معتدلة ومناسبة، وتمت مخاطبة الكنترول لمراجعة ذلك في كل الأقسام؛ للتحكم في التكييف وجعله مناسبا في حال وجود أي خلل في توازن البرودة من خلال التأكد من درجة البرودة بشكل عام.
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