بلدي بقيق: نقل الصناعية القديمة لاستكمال خدمات الموقع

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كما ناقش المجلس نقل المعدات والسيارات من الأرض المقابلة لإدارة المرور لخارج المحافظة؛ لما تشكله من تلوث بصري بموقعها الحالي.
وأوضح رئيس المجلس بقيق آل عايد، أنه تقرر تكثيف الجولات التفقدية على الأسواق والمحلات التجاريه وسوق الجمعة.
وأوضح أن المجلس نجح في تحقيق الأهداف التنموية المتفق على متابعتها وإنجازها خلال العامين الماضيين، وهي:
إيجاد وتخصيص أرض صالة أفراح و«صالة رياضية»، حيث تم تخصيصها وتسليمها للمستثمر، بالإضافة إلى إنشاء ملعب رياضي بالمحافظة بمواصفات الفيفا لإقامة البطولات الرياضية، وإيجاد مقر للمجلس البلدي؛ وذلك لسهولة استقبال ملاحظات المواطنين بشكل دوري، وكذلك إنارة الكوبري الشمالي طريق الرياض الدمام السريع، وما زال أمام المجلس أهداف تنموية أخرى سيتم وضعها للفترة المقبلة لإنجازها.
وتم خلال الاجتماع انتخاب عبدالله آل عايد رئيسا للمجلس والمهندس عبدالله الزهراني نائبا للرئيس للدورة المقبلة.
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