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أمطار #الطائف تدفع الأهالي للتنزه
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
هطلت عصر أمس الجمعة أمطار ما بين متوسطة و غزيرة على محافظة الطائف ، وشملت معظم أحياء المدينة وعددا من المراكز التابعة .
و انتشرت فرق آليات الدفاع المدني في شوارع و ميادين المحافظة تحسبا لأي طارئ ، كما أنتشرت دوريات المرور لتسهيل حركة السير في الشوارع ، والمساهمة في نقل المركبات المتوقفة بسبب المياه إلى جانب الطريق لمنع عرقلة حركة السير و الحوادث المرورية .
ودفعت الأجواء الماطرة الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع أسرهم على الرغم من برودة الطقس ، وشهدت المنتزهات السياحية إقبال عدد كبير من المتنزهين للاستمتاع بالأجواء بعد هطول الأمطار ..
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