إنقاذ 11 شخصا احتجزتهم سيول #جازان

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

أنقذت فرق الدفاع المدني في بيش بمنطقة جازان، أمس الجمعة، 6 أشخاص احتجزوا في سيل وادي سر، بالإضافة إلى أنقاذ 5 أشخاص احتجوا فوق منزلهم بقرية سمره بمحافظة الدرب بعد محاصرة مياه السيول لهم.

يأتي ذلك بعد أن هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان من الخفيفة إلى المتوسطة على المحافظات على معظم محافظات المنطقة وسالت على اثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه ابلغ الادارات والمراكز بارسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردنا من تنبيهات من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش داهمهم السيل وهم بوسط الوادي تم انتقال الفرق اللازمة للموقع واخراجهم جميعا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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كما بين أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغا عن احتحاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمره بعد محاصرة مياه السيول لهم وتم انتقال الفرق اللازمه للموقع وفتح الطريق لهم وخروجهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحذر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة والاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لاسمح الله، مشدد على ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجمعة تداعيات وآثار التقلبات الجوية والتي شهدتها المنطقة وما واكبها من حالة مطرية، ورياح شديدة، وهطول أمطار متفرقة وغزيرة على مدينة جازان، وبعض المحافظات والمراكز، وأطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، بأن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الموقف.

وأضاف، أن توجيهات سموه المبلغة للجميع تؤكد على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، مطالباً بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات.

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