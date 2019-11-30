شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر عبر "الخليج 365" : حقن الروماتيزم الآسيوية كذبة إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

نصح استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج رضا المصابين بالروماتيزم بعدم تعاطي حقن وهمية تسوق لها مراكز آسيوية في منصات التواصل، بزعم قدرتها على إنهاء معاناتهم من المرض. مبينا أن الحقنة وهمية ويهدف مسوقوها إلى التربح والكسب الرخيص، خصوصا أن هذه الحقن غير مسجلة في أي هيئة طبية. ولفت الحاج إلى أن هذه الجهات تنشط بين حين وآخر في المواقع وخصوصا على رسايل الواتس للترويج عن نشاطها بهدف استقطاب المرضى من الدول العربية وتتفنن في وضع أساليب التحايل لإغراء المرضى بوجود تخفيضات وتسهيلات.

وأكد أن الروماتيزم عبارة عن التهاب يصيب مفاصل الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية، ويصيب بشكل خاص مفاصل الأصابع، اليدين، الركب، القدمين.

وبين أن أهم أسباب الإصابة بالروماتيزم، تتمثل في العوامل الوراثية والتدخين والخلل فى الجهاز المناعي والتعرض لحوادث مباشرة على المفصل أو الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية. وأشار إلى أنه يمكن أن يبدأ المرض في أي عمر ويؤثر على الأطفال، ولكنه يبدأ في الظهور بعد الأربعين من العمر. وخلص إلى القول إن علاج الروماتيزم يتوقف على التشخيص الطبي ويتطلب مع ذلك الراحة وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأدوية، وأخيرا التدخل الجراحي.