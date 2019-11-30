شكرا لقرائتكم خبر عن المبالغة في الدعاية.. انتهاك لأخلاقيات المهنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 و10 أسرة لمستشفى التخصص الواحد، ويجوز للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على التصنيف من التخصصات العمل في مؤسستين خاصتين كحد أقصى، ولا يحق للاستشاري المرخص له في مركز جراحة اليوم الواحد العمل في مؤسسة صحية أخرى في ذات النشاط، ويجوز له العمل في العيادات الخارجية لمستشفى أو مجمع طبي، ويشترط تزويد الشؤون الصحية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية خاصة، ويجب أن تتوافر في المطبخ كافة الشروط الصحية والفنية مع مراعاة تحليل المخاطر وتقديم التغذية بما يتماشي مع اللوائح ونقاط التحكم الحرجة.

ويجوز للمستشفى التعاقد في هذا الشأن مع شركة متخصصة مع توفير النظافة في كل الأقسام وتخصيص أخرى للتعقيم، وتوفير ثلاجة لجثث الموتى بأربعة عيون لكل 100 سرير، ولا يسمح للمجمعات الطبية أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الإسعافية وإبلاغ الشؤون الصحية بذلك. ويتولى موظفون أعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من تطبيق اللائحة، وللمفتش صلاحية زيارة المنشآت الصحية والاطلاع على الملفات وسماع الأقوال وضبط وإثبات المخالفات، وتنتهي رخصة المنشأة بانتهاء مدتها دون طلب تجديدها ومضي ستة أشهر على وفاة صاحب المنشأة، ويجوز إبقاء الرخصة لصالح الورثة، ويحظر على المؤسسة الدعاية لنفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاقيات المهنة.