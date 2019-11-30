شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» لـ "الخليج 365" : استقدام العاملات من الفلبين بتكلفة ثابتة عبر «معروفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) @abdulalziz

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن خدمة «معروفة» للاستقدام هي أقل الأسعار عن غيرها في استقدام العاملة المنزلية، إذ تبلغ التكلفة 8850 ريالا، وهي متاحة على «مساند». وأبلغ المتحدث باسم الوزارة لـ«الخليج 365» خالد أبا الخيل أن خدمة «معروفة» التي أطلقتها الوزارة من خلال بوابة مساند تتيح للمستفيد استقدام العاملة المنزلية من دولة الفلبين بتكلفة ثابتة تبلغ 8850 ريالا غير شاملة للقيمة المضافة، وفي مدة زمنية محددة بـ 45 يوماً، شريطة اختيار اسم العاملة من المستفيد وتقديم المستندات الخاصة.

في المقابل، يرى البعض أن مكاتب الاستقدام وضعت قيمة استقدام العاملة بنحو 14 ألف ريال، ما يتناقض مع السعر المسجل في «معروفة» المحدد بـ8850 ريالا، ولو تمت إضافة القيمة المضافة لن تصل إلى 14 ألفا، ما يستدعى تفسير الاختلاف بين الرقمين. واقترح مواطنون ترك السعر طبقا للعرض والطلب وإتاحة الفرصة للتنافس بين شركات الاستقدام بإشراف من وزارة العمل.