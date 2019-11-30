شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معايير للحصول على شهادة «مواءمة» لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج «مواءمة»، 8 معايير يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة «مواءمة»، التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، والتي تشمل: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وتتضمن شروط البرنامج أن لا ينظر فقط إلى حالة المبنى وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.

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ويعتبر برنامج «مواءمة» أحد برامج الوزارة التي تستهدف تطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مساندة لهم بهدف تمكين إدماجهم في سوق العمل، إذ يعد البرنامج تجربة رائدة ونوعية تسعى لتحفيز المنشآت للاهتمام ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينعكس إيجاباً على أداء المنشأة وكذلك العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت الوزارة أنه بإمكان المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.

ولفتت إلى أن الشهادة تنقسم إلى 4 فئات، هي: الذهبية، الفضية، البرونزية، والمشارك، إذ تتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15% في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.