شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين..مسيرة وطن ورفاهية مواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يحتفي شعب المملكة العربية السعودية والمقيمون على أرضها اليوم (السبت) الثالث من شهر ربيع الآخر1441 الموافق الـ30 من شهر نوفمبر 2019 بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وبقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

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ويسعى خادم الحرمين الشريفين بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الشعب حول القيادة.

وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وقد بُويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، ملكاً للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاماً.