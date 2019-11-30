شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يشهد توقيع اتفاق التعاون بين وزارة الإسكان والجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

شهد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بحضور وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل، توقيع الوزارة على اتفاق تعاون مع جامعة الجوف، ووقع الاتفاق من جانب الإسكان مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومن جانب جامعة الجوف مديرها الدكتور إسماعيل بن محمد البشري.

ويأتي الاتفاق في إطار سعي وزارة الإسكان لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص على مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة بما يعزز الخدمات والممكنات لإيجاد بيئة إسكانية متكاملة ومنظمة ويحقق أعلى معايير جودة الحياة.

ويهدف الاتفاق مع جامعة الجوف إلى تمكين طلاب الجامعة من التدريب في مشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى التعاون على رفع القدرات والمهارات وبرامج التدريب والتطوير المشترك كالدورات وورش العمل أو الندوات، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة. وكذلك استفادة منسوبي كل طرف من التجهيزات والإمكانات المتاحة لديهما.

يشار إلى أن وزارة الإسكان قامت بتوقيع العديد من الاتفاقات مع جهات عامة وخاصة عدة في إطار سعيها لإيجاد تعاون مثمر وبنّاء يصبّ في خدمة المواطنين في مناطق المملكة كافة.