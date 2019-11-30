شكرا لقرائتكم خبر عن 116 مشروعاً تنموياً تفك الاختناقات وتنمي مدن الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 116 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 2.8 مليار ريال، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في جميع محافظات ومدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، فيما تجاوزت نسب الإنجاز 90% في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إن المنطقة الشرقية ومناطق ومدن المملكة كافة تحظى باهتمام كبير من القيادة لتعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، إذ إن خدمة المواطن تُعد من الأولويات، لذا كان لتوجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية في ما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة الأثر الكبير في حرص الأمانة وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية.

وأكد الجبير أن هذه المشاريع تضمنت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات، وحدائق وممرات مشاة وساحات، وإنشاء مبانٍ ومرافق بلدية، ومراكز حضارية، ومحطات تصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشاريع تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وأسواق شعبية، وطرق رئيسية، وحدائق عامة، ومشاريع آبار وتمديد شبكات، ومشاريع التخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

ولفت إلى أن أمانة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الإستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، خصوصا المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، منها برامج تطوير المخططات السكنية غير المُنماة في مدن حاضرة الدمام، لفك الاختناقات، سواء كانت سكانية أو مرورية، مبيناً أنه يتم تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشاريعها المنفذة.