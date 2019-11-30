شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للنفايات يعقد اجتماعه الأول ويناقش الإطار المؤسسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنفايات المهندس عبدالرحمن الفضلي، أهمية كون المجلس مساهماً وفاعلاً في الإشراف على عمل المركز، وتوفير الممكنات اللازمة ليقوم بأعماله بكفاءة وفعالية، مشدداً على أن المجلس سيعمل من قرب ويدعم الرئيس التنفيذي للقيام بالمهمات المنوطة به.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات اجتماعه الأول، برئاسة الوزير، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثا، واستعرض لمحة عامة عن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والإطار المؤسسي الجديد وأهمية التركيز على المراكز الوطنية للبيئة ودورها المهم في تحقيق الرؤية والارتقاء بمنظومة البيئة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تكليف الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي بالقيام بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى ممارسة مسؤولياته عضواً في مجلس إدارة المركز.