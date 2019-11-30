25 مشرفا يناقشون تحسين نواتج التحصيل الدراسي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) ناقشت ورشة عمل «بناء الاختبارات»، التي نظمها مكتب التعليم بشرق الدمام، وقدمها مشرف اللغة العربية أحمد العبد العظيم، بحضور 25 مشرفا تربوياً من وحدات الأقسام، تحسين نواتج التحصيل الدراسي للطلاب. واستعرض مدير المكتب محمد بن امبارك الزهراني، نتائج المدارس التابعة في المكتب في الاختبارات التحصيلية والإجراءات التصحيحية، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات مشرفي الشعب الدراسية في بناء الاختبارات التحصيلية، وكذلك التهيئة للمشرفين لتطبيق تعديلات لائحة تقويم الطالب الجديدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي الحالي 1441/1440هـ. وشدد الزهراني على تزويد المشرفين التربويين بالمهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات في آلية التقويم، لنقل تلك المهارات والخبرات للمعلمين في المدارس.

ناقشت ورشة عمل «بناء الاختبارات»، التي نظمها مكتب التعليم بشرق الدمام، وقدمها مشرف اللغة العربية أحمد العبد العظيم، بحضور 25 مشرفا تربوياً من وحدات الأقسام، تحسين نواتج التحصيل الدراسي للطلاب. واستعرض مدير المكتب محمد بن امبارك الزهراني، نتائج المدارس التابعة في المكتب في الاختبارات التحصيلية والإجراءات التصحيحية، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات مشرفي الشعب الدراسية في بناء الاختبارات التحصيلية، وكذلك التهيئة للمشرفين لتطبيق تعديلات لائحة تقويم الطالب الجديدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي الحالي 1441/1440هـ. وشدد الزهراني على تزويد المشرفين التربويين بالمهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات في آلية التقويم، لنقل تلك المهارات والخبرات للمعلمين في المدارس.

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