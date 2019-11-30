شكرا لقرائتكم خبر عن «طفلي يلعب».. ملتقى في تبوك لتوعية الأمهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الإثنين القادم الملتقى التثقيفي «طفلي يلعب» الذي يهدف إلى توعية الأمهات بأهمية وفوائد اللعب مع الأطفال، ويقام في مقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 3 وحتى 6 سنوات، وسيتناول إكساب الأمهات مهارات التواصل مع الأطفال من خلال اللعب وتوجيه الأمهات للعب مع أطفالهن بطريقة تربوية فاعلة تنمي المجالات الحركية والاجتماعية والمعرفية لدى الطفل، إضافة إلى توعية الأمهات بأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال. وأضاف العنزي أن الملتقى يجمع بين ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال، داعياً الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيل.