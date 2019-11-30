شكرا لقرائتكم خبر عن «طفلي يلعب».. ملتقى في تبوك لتوعية الأمهات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الإثنين القادم الملتقى التثقيفي «طفلي يلعب» الذي يهدف إلى توعية الأمهات بأهمية وفوائد اللعب مع الأطفال، ويقام في مقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 3 وحتى 6 سنوات، وسيتناول إكساب الأمهات مهارات التواصل مع الأطفال من خلال اللعب وتوجيه الأمهات للعب مع أطفالهن بطريقة تربوية فاعلة تنمي المجالات الحركية والاجتماعية والمعرفية لدى الطفل، إضافة إلى توعية الأمهات بأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال. وأضاف العنزي أن الملتقى يجمع بين ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال، داعياً الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر «طفلي يلعب».. ملتقى في تبوك لتوعية الأمهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.