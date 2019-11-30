السعودية | "الترفيه": أكثر من 8 ملايين زائر لموسم الرياض

شكرا لقرائتكم "الترفيه": أكثر من 8 ملايين زائر لموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن عدد زوار #موسم_الرياض تخطى حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً بعد مرور شهر ونصف.

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

كما يشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.