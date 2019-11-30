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ظهور فاضح لابنة أخ ”أسامة بن لادن”.. تمارس ”الممنوع” بكل جرأة داخل المملكة بصحبة ثلاث من صديقاتها!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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