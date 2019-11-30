شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لشاب وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة في المملكة.. شاهد كيف كانت وعلى يد من؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) قرار رسمي بتعيين ” طارق محمد” في منصب حكومي رفيع والأخير يتسلم مهامه في عدن رغم أنف الانتقالي

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