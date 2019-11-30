شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكشف عن هوية شركات الطيران التي ستبدأ تسيير رحلات جوية من مطار الريان كمنافس جديد لـ”اليمنية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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محافظ حضرموت يكشف عن هوية شركات الطيران التي ستبدأ تسيير رحلات جوية من مطار الريان كمنافس جديد لـ”اليمنية”

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شر محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، أبناء المحافظة بدخول شركات طيران حضرمية خاصة في مجال النقل الجوي باليمن، واستقبال مطار الريان الدولي رحلات دولية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد البحسني، في لقاء تلفزيوني مع قناة الغد المشرق الليلة، قرب انتهاء الاجراءات الخاصة بتدشين شركات طيران حضرمية براس مال وطني .

وقال البحسني :" عندما بدانا بتأهيل مطار الريان وافتتاحه بشكل حديث وجديد طالبنا بان تكون هناك شركات وطنية للعمل في هذا المجال , فهو مجال حيوي ومهم والعمل فيه سيعطي ثمار كبيرة لذلك منذ فترة طويلة تجري الدارسات وقدمت نتائجها و تجري الان اللمسات الاخيرة للإعلان هذه الشركات ".

ورصد محرر مراقبون برس إشادة محافظ حضرموت باتفاق الرياض ووصفه بالتاريخي المهم لاعادة الامور إلى نصابها باليمن في حين اعتبر لقاءات الرياض وابوظبي بالمهمة لتعزيز التعاون وتطوير العمل بحضرموت.

وأكد وجود تنسيق بين واشنطن والتحالف العربي لمكافحة الإرهاب باليمن وتحقيق حضرموت نجاحات مشرفة ينبغي البناء عليها كتجربة فريدة في اليمن.