“أرامكو” تشكر المكتتبين على ثقتهم في الطرح الأولي

قدمت شركة “أرامكو السعودية” اليوم (الجمعة) شكرها للمكتتبين الأفراد على ثقتهم في الطرح الأولي للشركة. وأكدت الشركة أن عملية الطرح تعد لحظة تاريخية شارك المكتتبون في صنعها، معبرة عن تطلعاتها لمستقبل واعد.

جاء ذلك في بيان موجز كتبت فيه الشركة: “نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح أرامكو الأولي للأفراد. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد”.