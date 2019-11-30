كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي العمل والإقامة وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 4 ملايين و253 ألفاً و791 مخالفاً منذ انطلاقها في صفر 1439 وحتى يوم أمس الخميس. وأوضحت أن من بين المضبوطين 3 ملايين و325 ألف مخالف لنظام الإقامة، و653 ألف مخالف لنظام العمل، و274 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة 75.8 ألف شخص، معظمهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، فيما ألقي القبض على 4690 شخصاً لضلوعهم في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم. وأبانت الوزارة أن إجمالي من يخضعون حالياً لتنفيذ الأنظمة 14 ألف وافد مخالف، بينهم 1270 امرأة، في حين تم ترحيل حوالي مليون و70 ألف مخالف، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 587 ألف مخالف، وإحالة 538 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 715 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر “الداخلية”: تطبيق أنظمة الإقامة وأمن الحدود بحق 14 ألف مخالف بينهم 1270 امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.