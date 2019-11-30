أول رد من الغذاء والدواء على “الدخان الجديد مغشوش”: منتج قاتل ليس له صلاحية تجنبوا ضرره بالإقلاع عنه...

علقت هيئة الغذاء والدواء على شكاوى المستهلكين ، من عبوات الدخان المجهولة الغير مدون عليها تاريخ صلاحية !

تبرير الهيئة

وبررت الهيئة سبب حجب تاريخ الصلاحية وقالت “إن منتجات التبغ لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقاً بغض النظر عن تاريخ تعبئتها، وهي منتجات قاتلة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، والطريقة الصحيحة لتجنب ضرر تلك المنتجات هو الإقلاع عنها تماماً، ولا يوجد استخدام آمن لمنتجات التبغ. وأضافت الهيئة: «إن توجيهات منظمة الصحة العالمية أكدت أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ من المكونات الضارة والسامة لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، وتستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين».

رد الهيئة

وفي سؤال خاص بالتصميم وفتح باب الغش التجاري، واختفاء مكونات وتاريخ التصنيع، ردت الهيئة: «يوجد ما يسمى بـ«الطابع الضريبي» (أو الرقمي) لمنتجات التبغ، والغرض منه تتبع السلع للقضاء على الاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي، وأن عدم ذكر مكونات منتجات التبغ متوافق مع متطلبات التغليف العادي لمنتجات التبغ بالدول الرائدة في تطبيقه مثل أستراليا وبريطانيا.