“العمل”: تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطارَي القصيم والدمام خلال...

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات ستُطبق في مطار الأمير نايف بالقصيم اعتباراً من يوم الإثنين القادم الموافق 2 ديسمبر، وفي مطار الملك فهد بالدمام اعتباراً من 25 ديسمبر. وكانت الوزارة أقرت تعديلات على نظام استقبال العاملات المنزليات سواء القادمات لأول مرة أو بنظام الخروج والعودة، وذلك للتسهيل على المواطنين طالبي الاستقدام. ونصت التعديلات على أن تكون مسؤولية استقبال العاملات القادمات لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام، أما القادمات بنظام الخروج والعودة فتكون مسؤولية استقبالهن على صاحب العمل.

وبدأت الوزارة تطبيق النظام الجديد في بداية يوليو من العام الجاري بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذكرت الوزارة في حينه أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.