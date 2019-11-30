بعد تصدر هاشتاق “الدخان الجديد مغشوش” .. التجارة والصحة: ليس اختصاصنا وهذه الجهة هي...

سادت حالة من القلق، بين مستهلكي السجائر في المملكة ، بعد انتشار عبوات تبغ مجهولة وغير مدون عليها تاريخ صلاحية. ودشن مغردون هاشتاق” #الدخان_الجديد_مغشوش ” عبرموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعبير عن قلقهم وشكواهم من التبغ مجهول المصدر الموجود في الأسواق ، مؤكدين أن العبوات الجديدة تحتوي على دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة. وأضاف مغردون أن “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوات المطروحة حاليا لا توجد كل هذه البيانات”.

رد وزارة التجارة

وفي أول رد من جهة حكومية، نفت وزارة التجارة والاستثمار بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك ” عن موقع “اليوم ” ، مسؤوليتها عن عبوات التبغ الجديدة المتداولة فى الأسواق، وذكرت أن ذلك مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء. وأضافت الوزارة في ردها، أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.

رد وزارة الصحة

في السياق ذاته علقت وزارة الصحة عن مسؤوليتها عن الدخان المجهول وبحسب تصريحات ” لأخبار السعودية ” قالت الوزارة إن شكاوى الدخان الجديدة ليست من اختصاصنا وإنما من اختصاص هيئة الغذاء والدواء.