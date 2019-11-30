واستمع نائب أمير المنطقة خلال الجولة، لشرح مفصل من وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط، عن كميات الأمطار التي شهدتها المدينة وبقية المحافظات، والأعمال والجهود التي قامت بها الأمانة بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والمتمثلة في التعامل الصحيح مع الأمطار الغزيرة، وتصريفها بكل كفاءة واقتدار.
وشدد نائب أمير منطقة جازان على أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المختصة إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان، من خلال العمل الدائم والمتواصل لكل ما يضمن حماية وسلامة المواطنين والمقيمين.
ووجه ببذل المزيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع المواطن والمقيم للقيام بكل ما يخدم دوت الخليج والمواطن ويحقق الصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-نائب أمير جازان يقف ميدانياً على أحياء وميادين المدينة بعد هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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