الأوامر والقرارات الملكية تنحازان للمواطن وتؤسسان للتحديث

عكست الأوامر والقرارات الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحرص على الإصلاح والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري والسياسي، وترجمت نظرة ثاقبة لتحقيق معدلات نمو قياسية ونوعية، أوجدت سلسلة من التطورات والإصلاحات والبرامج الطموحة في مختلف القطاعات، مما أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة، ورفع شأن المواطن، والتقدم العمراني، والثقافي والإداري. كما رسمت توجهات الدولة المستقبلية في تسخير كل إمكاناتها ودعمها لتوفير البنية المتكاملة للوطن خاصة فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية 2030.

المواطن

إطلاق برامج تزيد نسب تملك المساكن

اعتماد برامج إنفاق ترفع جودة الخدمات

إيجاد فرص عمل للمواطنين والموطنات

تطوير القدرات البشرية وتهيئة الشباب لسوق العمل

تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص

تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال

ارتفاع نسب التملك المواطنين للمساكن 2% مع منتصف 2019

165 ألف مسكن مملوك

حساب المواطن

جمادي الأولى 1438 - فبراير 2017

فتح باب التسجيل في منظومة حساب المواطن

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن»

أرقام

90 شابا وشابة عملوا في العمليات على تجهيز آليات حساب المواطن

600 شابة يعملن

في مراكز الاتصال للإجابة عن استفسارات المواطنين

3 أهداف

01

إعادة توجيه الدعم والمنافع المقدمة للمواطنين خلال منصة موحدة

02

تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة

03

تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه

من يحق له التسجيل

01

Advertisements

رب الأسرة السعودي

02

رب الأسرة حامل بطاقة التنقل

03

المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي

04

الفرد السعودي مستقل المسكن

05

الفرد من حاملي بطاقات التنقل مستقل المسكن

6 محرم 1439

- قرار سام يسمح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وإصدار رخص قيادة لهن، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة

18 ربيع الآخر 1439

- صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة

- صرف مكافأة 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي

- 500 ريال بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين

- 500 ريال لمدة سنة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي

- زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة

- تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص

- تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن

- توحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي

- توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب

26 شوال 1439

- العفو عن كل العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، وفقا لعدد من القواعد والضوابط

13 صفر 1440

اعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، لرفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه