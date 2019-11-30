الخطابات الملكية تحفيز للشباب وخارطة طريق للمستقبل

رسم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ملامح الخير للمواطنين، ملبيا احتياجاتهم، ومحققا تطلعاتهم. وجاء الخطاب كوثيقة ورسم خارطة طريق لكل ما يتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية. كما حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يطلع أبناءه المواطنين على مسيرة الاقتصاد والاستقرار، من ناحية تنوع الدخل، وتعزيز القطاع الخاص، وتقليل البطالة، ودائما ما تحدد خطابات الملك سلمان بن عبدالعزيز، مواقف الدولة ونهجها الثابت والمتزن في وجه التحديات.

مرتكزات ملكية

- أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار 300 عام الماضية قدرتها على تجاوز كل التحديات

- بلادنا في طريقها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030

- البنك الدولي صنّف السعودية هذا العام كأكثر الدول تقدما والأولى إصلاحا في العالم

- إن نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس قائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية

- مصممون على رفع تنافسية المملكة للوصول لمصاف الدول الـ10 الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم

- فتحنا قطاع السياحة وإصدار التأشيرة السياحية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب وتنويع الاستثمارات

- نشيد بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين

- نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن

- أسر شهداء الواجب والمصابين ستظل دوما موضع رعايتنا واهتمامنا

- نجحنا بتوفيق من الله ثم بسواعد أبنائنا في استعادة الطاقة الإنتاجية لمنشآتنا النفطية المعتدى عليها

- رئاسة المملكة لمجموعة العشرين دليل على دورها المهم في الاقتصاد العالمي

- المسيرة الخيّرة لوطننا نباهي بها بين الأوطان، وتمت بعزم شبابنا وشاباتنا

زيارات المناطق

- جاءت زيارتنا لعدد من مناطق المملكة خلال العام الماضي استمرارا للقاءاتنا المستمرة مع أبنائنا وبناتنا المواطنين

- نتابع احتياجات المواطنين وندشن مشاريع تنموية سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة

- حرصنا على المضي قدما في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة

- تنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد

برنامج ضيوف الرحمن

- أتاح الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة

- أثمر البرنامج المبارك في نجاح المملكة في استضافة أعداد كبيرة عاما بعد عام

- الاستمرار فيما نوليه من حرص بالغ على أن تكون رحلة الحاج والمعتمر ثرية بالمشاعر الإيمانية

خدمة ورعاية الحرمين الشريفين

- توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعتبر الأضخم في التاريخ

- نهدف للتيسير على ضيوف الرحمن وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات

- إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة

توطين الصناعة العسكرية

- تم في العام الماضي التوسع في برنامج توطين الصناعات العسكرية وتقنياتها

- نهدف إلى التطوير المحلي والمستدام لتلك الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار

- تم تدشين عدد من المشاريع الهادفة لرفع مستوى المحتوى المحلي، ضمن أهداف رؤية 2030

فرص عمل للمواطن

- تواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة

Advertisements

- قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب دوت الخليج ذكورا وإناثا لسوق العمل

- سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص

- نعتز بارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4% نهاية عام 2017 إلى 23.2 % نهاية النصف الثاني من 2019

خدمات طبية ورعاية

- تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي

- رفع جودتها خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية

جودة الخدمات

- الارتقاء بجودة الخدمات البلدية والسلامة المرورية والحد من مسببات التلوث

- خطة تطويرية لرفع كفاءة المجالس البلدية والارتقاء بمستوى أدائها

- إطلاق مشاريع تنموية كبرى لمضاعفة المسطحات الخضراء التي تخفض التلوث وتشكل عنصر جذب سياحيا

- تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة

مكانة رائدة

- ستظل مكانة المملكة الرائدة في العالمين العربي والإسلامي

- موقفها راسخ من دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك

- رئاسة المملكة للقمة العربية في دورتها الـ29 دفع لمسيرة العمل العربي المشترك

قمم ودورات

- استضافة الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج - ربيع الآخر 1440

- الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورتين الاستثنائيتين لمجلسي التعاون وجامعة الدول العربية بمكة المكرمة في رمضان 1440

- سعينا إلى مواصلة جهودنا لمواجهة ما يحدق بأمتينا العربية والإسلامية من مخاطر وتهديدات

محاربة التطرف

- عملت المملكة، وما زالت تعمل، على محاربة التطرف والإرهاب

- التأكيد في كل المنابر الدولية على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة

- التصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره، بعقد التحالفات مع دول العالم الداعمة للسلام

أرقام وحقائق

13 % ارتفاع في أعداد المنشآت ونمو حجم إقراضها

2.5 مليون منزل مغطاة بخدمات الألياف البصرية

14 جامعة أهلية واعتماد نظام الجامعات الجديد

15 % ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية

3 % معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني

3.3 % ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي

30 مرتبة تقدُّم للمملكة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال