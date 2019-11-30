صورة ولي العهد تزين مبنى MBC في دبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تزين مبنى مجموعة قنوات MBC الواقع بمدينة دبي للإعلام، بصورة الأمير

تزين مبنى مجموعة قنوات MBC الواقع بمدينة دبي للإعلام، بصورة الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

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