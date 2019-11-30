شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة كل من رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.



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